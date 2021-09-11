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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине заплатили 8,4 млн грн перевозчиков за перевоз льготников

По словам главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, областная программа осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан социально важна для ветеранов войны, участников, боевых действий, АТО/ООС, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, детей из многодетных семей.

По информации директора Департамента развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимира Дудченко, Сумщина является одной из немногих областей, где введен механизм компенсационных выплат перевозчикам за льготную перевозку граждан. Источником финансирования программы являются средства местных бюджетов.

В настоящее время органами местного самоуправления утверждено выделение средств на сумму 12,4 миллиона гривен, в областной бюджет поступило 9,2 миллиона гривен. За осуществление льготных перевозок перевозчикам уплачено 8,4 миллионов гривен. Благодаря этой сумме удалось полностью погасить задолженность за предыдущие периоды и полностью рассчитаться с перевозчиками в текущем году.

В полном объеме обеспечено финансирование программы 14 территориальными громадами. Это Березовская, Бездрицкая, Хотинская, Шалыгинская, Боромлянская, Липоводолинская, Николаевская, Андрияшевская, Нижнесыроватская, Камышанская, Чернеччинская, Степановская, Эсманская, Садовская. Еще 20 территориальных громад перечислили в областной бюджет более 70% от запланированных средств. Вместе с тем, не перечислены средства на компенсационные выплаты Конотопская, Грунская, Великописаревская громады.

По словам Дмитрия Живицкого, это программа не для областных властей или перевозчиков. Она создана, прежде всего, для компенсации льготного проезда, предоставляемого за счет местных бюджетов. «Стыдно, что есть громады, которые не обеспечили возмещение льготной перевозки. Никакие объяснения не могут являться аргументом невыделения средств и не оправдывают бездействия этих громад. Тем более это не такие большие деньги, чтобы не найти возможности их выделить», – отметил он.

По словам директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаила Дубровского, в следующем году данная программа войдет отдельным разделом в областную программу социальной защиты населения, то есть поддержка будет осуществляться на постоянной основе.

«Необходимо в дальнейшем обеспечить стопроцентное финансирование из местных бюджетов данной программы. То, что некоторые компенсируют своим жителям льготную перевозку, очень хорошо. Но в громады ездят на работу жители соседних территорий, которые наполняют местные бюджеты. Нельзя их делить на наших и не наших. Это все наши люди, независимо, где они проживают», – прокомментировал глава облгосадминистрации.

Общество Компенсация Льготный проезд
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