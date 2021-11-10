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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58444

Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров

Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте в часы пик».

Исполком единогласно не поддержал эту петицию. Мэр Сум Александр Лысенко объяснил это тем. Что льгота для пенсионеров установлена законодательно. При этом забыл, что маршрутки уже почти год возят пенсионеров по полной стоимости.

Экономика Льготный проезд Петиция
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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