Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров

Исполком единогласно не поддержал эту петицию. Мэр Сум Александр Лысенко объяснил это тем. Что льгота для пенсионеров установлена законодательно. При этом забыл, что маршрутки уже почти год возят пенсионеров по полной стоимости.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....
Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....
Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена дистанционного образования для учащихся 1-4 классов»....