Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте в часы пик».

Исполком единогласно не поддержал эту петицию. Мэр Сум Александр Лысенко объяснил это тем. Что льгота для пенсионеров установлена законодательно. При этом забыл, что маршрутки уже почти год возят пенсионеров по полной стоимости.