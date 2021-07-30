Сумчане просят отменить льготный проезд для пенсионеров в часы пик Такая петиция зарегистрирована в Единой системе электронных петиций.

«В настоящее время в общественном коммунальном транспорте г.Сумы, речь идет о троллейбусах и автобусах, существует ограничение по количеству пассажиров. Сентябрь месяц, дети пошли в школу. Утром в 7:30 невозможно сесть в троллейбус, потому что места заняты пенсионерами, которые ездят бесплатно по удостоверениям. И большинство из них едет на работу! Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что человек заплатит за проезд.

Я предлагаю отменить льготный проезд пенсионеров в часы пик в общественном коммунальном транспорте: с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00», - пишет автор петиции Фоменко Юлия Николаевна

По состоянию на 11 сентября петицию подписали 6 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.