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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51478

На Сумщине под колесами нескольких авто погиб пешеход

Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

Трагическое событие произошло 5 октября, около 21:00 на автодороге Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин вблизи села Подлипное Конотопского района.

Как предварительно установили работники полиции, 38-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Dacia Sandero, допустил наезд на пешехода. Во время удара автомобилем, пострадавший оказался на встречной полосе автодороги, где на него было совершено наезд несколькими неустановленными автомобилями. В результате наезда неустановленный пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

В то же время полиция обращается к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанного ДТП, с просьбой сообщить в Конотопский районный отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр-т. Мира, 14 и телефоном или 068-070-27-74 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП
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