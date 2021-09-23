В Ахтырке поймали наркомана за рулем

Патрулируя город Ахтырка за нарушение правил дорожного движения стражи порядка остановили водителя автомобиля ВАЗ-21061. Инспекторы сразу же заметили, что водитель слишком нервничал. И поведение его не соответствовало обстановке. Мужчина имел явные признаки наркотического опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения 35-летний водитель проходить категорически отказался. Поэтому на него патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. Инспекторы провели поверхностную проверку транспортного средства. В салоне они обнаружили два бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, и устройство, вероятно, для его применения.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
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