Усадьбу Харитоненко в Сумах передадут заповеднику «Глухов», чтобы быстрее реставрировать (видео)

Усадьба Харитоненко - архитектурный памяткf XIX века, расположена в начале улицы Троицкой в областном центре. Ранее было известно, что она не вошла в перечень объектов на Сумщине, которые будут восстанавливать в рамках президентской программы «Большая реставрация», куда входят объекты культурного наследия, которые должны стать туристическими магнитами для регионов.
На вопрос, известен ли уже перечень таких объектов на Сумщине, Дмитрий Живицкий ответил, что такой перечень уже сформирован и есть в министерстве культуры, пишет СТС.
«Основной и, пожалуй, на сегодня самый главный проект, который нам нужно реализовать, это реставрация усадьбы Харитоненко в Сумах. Уже есть общий приказ Министерства образования, которому сегодня принадлежит эта усадьба, и Министерства культуры о передаче историко-культурному заповеднику «Глухов» этого комплекса для того, чтобы быстрее пошел процесс реставрации, и было кому дать эти деньги, чтобы их правильно использовать», - сообщил глава Сумской ОГА.
На 2022 год уже запланировано финансирование этого объекта из государственного бюджета.
Больше можно узнать здесь:
Нородный депутат Украины Татьяна Рябуха прокомментировала ситуацию с невключением усадьбы Харитоненко в список «Большой реставрации»....
Об этом на странице Свободного профсоюза СумГУ «Справедливость» в Фейсбуке написал ее глава Иван Мозговой....
Особенность комплекса и перспективы его реставрации обсудили сегодня, 22 сентября, в Сумах Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Министр культуры и информационной...
Прошли переговоры о возможной передаче усадьбы Харитоненко на баланс города....
Мэр Сум Александр Лысенко снова заговорил о возвращении городу усадьбы Харитооненко, которую недореставрировал НБУ....