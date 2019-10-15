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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:52354

Усадьбу Харитоненко в Сумах передадут заповеднику «Глухов», чтобы быстрее реставрировать (видео)

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий прокомментировал ситуацию с реставрацией усадьбы Харитоненко в Сумах.

Усадьба Харитоненко - архитектурный памяткf XIX века, расположена в начале улицы Троицкой в областном центре. Ранее было известно, что она не вошла в перечень объектов на Сумщине, которые будут восстанавливать в рамках президентской программы «Большая реставрация», куда входят объекты культурного наследия, которые должны стать туристическими магнитами для регионов.

На вопрос, известен ли уже перечень таких объектов на Сумщине, Дмитрий Живицкий ответил, что такой перечень уже сформирован и есть в министерстве культуры, пишет СТС.

«Основной и, пожалуй, на сегодня самый главный проект, который нам нужно реализовать, это реставрация усадьбы Харитоненко в Сумах. Уже есть общий приказ Министерства образования, которому сегодня принадлежит эта усадьба, и Министерства культуры о передаче историко-культурному заповеднику «Глухов» этого комплекса для того, чтобы быстрее пошел процесс реставрации, и было кому дать эти деньги, чтобы их правильно использовать», - сообщил глава Сумской ОГА.

На 2022 год уже запланировано финансирование этого объекта из государственного бюджета.

Больше можно узнать здесь:

Общество Усадьба Харитоненко
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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