В Сумах водитель под кайфом устроил тройное ДТП 25 января, около 21 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 34-летний водитель Hyundai Sonata, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные Ford Kuga и Volkswagen Touran. Все автомобили получили механические повреждения.

Выяснилось, что водитель автомобиля Hyundai Sonata не имел всех соответствующих документов. В то же время у него были признаки наркотического опьянения. В медицинском заведении он сдал биологические образцы.

Патрульные оформили материалы происшествия, а также составили на кормчего Hyundai Sonata админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП.