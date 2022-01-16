В Сумах водитель под кайфом устроил тройное ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 34-летний водитель Hyundai Sonata, не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные Ford Kuga и Volkswagen Touran. Все автомобили получили механические повреждения.
Выяснилось, что водитель автомобиля Hyundai Sonata не имел всех соответствующих документов. В то же время у него были признаки наркотического опьянения. В медицинском заведении он сдал биологические образцы.
Патрульные оформили материалы происшествия, а также составили на кормчего Hyundai Sonata админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП.
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