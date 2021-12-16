На Сумщине дали 3 года водителю маршрутки, который под кайфом совершил ДТП с тяжелыми последствиями К 3 годам лишения свободы приговорен водитель маршрутки, совершивший ДТП с тяжелыми последствиями.

Краснопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 37-летнего мужчины, совершившего ДТП с тяжелыми последствиями.

Речь идет о ДТП, произошедшем 28 ноября 2018 года около 11 часов. Водитель маршрутного такси перевозил пассажиров автомобилем марки «Мерседес Benz». Двигаясь в направлении от пгт Краснополье в с. Покровка, на 6 км автодороги водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 68-летняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

В ходе следствия установлено, что, несмотря на то, что в тот день на дороге была гололедица, на транспортном средстве были установлены летние шины. Более того, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины и приговорено к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.