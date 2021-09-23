В Сумах патрульные остановили водителя-рецидивиста под кайфом

Патрулируя улицу Новоместенскую, инспекторы остановили ВАЗ-21099, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Во время общения с 34-летним мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. А проверив его личность по имеющимся информационным базам, выяснили, что в течение года он уже дважды привлекался к ответственности по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию за управление в состоянии опьянения) КУоАП.
От прохождения и состояния опьянения мужчина категорически отказался. Поэтому на него стражи порядка вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 и составили протокол по ч. 3 ст. 130 КУоАП.
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