В Сумах копы остановили водителя под кайфом и с наркотиками Сумские патрульные остановили водителя с признаками опьянения и еще веществом, похожим на наркотическую.

На улице Интернационалистов за нарушение ПДД стражи порядка остановили водителя транспортного средства ВАЗ-2106. 25-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Но от прохождения осмотра он отказался. Во время общения патрульные заметили, что тот заметно нервничал. Он постоянно поглядывал в салон автомобиля. Это казалось очень подозрительным, поэтому они провели поверхностную проверку транспортного средства. В машине инспекторы обнаружили немалый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту обнаруженного, вероятно, наркотического вещества инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ. На мужчину вынесено постановление по ч. 1 ст. 126 и составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. От управления его отстранили.