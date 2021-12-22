В Сумах копы остановили водителя под кайфом и с наркотиками

На улице Интернационалистов за нарушение ПДД стражи порядка остановили водителя транспортного средства ВАЗ-2106. 25-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Но от прохождения осмотра он отказался. Во время общения патрульные заметили, что тот заметно нервничал. Он постоянно поглядывал в салон автомобиля. Это казалось очень подозрительным, поэтому они провели поверхностную проверку транспортного средства. В машине инспекторы обнаружили немалый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
По факту обнаруженного, вероятно, наркотического вещества инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ. На мужчину вынесено постановление по ч. 1 ст. 126 и составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. От управления его отстранили.
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