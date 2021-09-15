В Глухове на переходе сбили 12-летнюю школьницу Полицейские Глухова выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух несовершеннолетних.

Происшествие произошло сегодня, 23 сентября, на перекрестке улиц Ковпака и Героев Крут в Глухове. Как предварительно установили сотрудники полиции, 14-летний водитель скутера совершил наезд на 12-летнюю девочку - пешехода, которая в это время пересекала проезжую часть по пешеходному переходу возле школы.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В полиции по данному факту проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.