В Глухове на переходе сбили 12-летнюю школьницу

Происшествие произошло сегодня, 23 сентября, на перекрестке улиц Ковпака и Героев Крут в Глухове. Как предварительно установили сотрудники полиции, 14-летний водитель скутера совершил наезд на 12-летнюю девочку - пешехода, которая в это время пересекала проезжую часть по пешеходному переходу возле школы.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
В полиции по данному факту проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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