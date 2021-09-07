В Ромнах повысили стоимость проезда 15 сентября такое решение было принято на исполкоме Роменского городского совета.

Еще на прошлой сессии горсовета мэр Ромен Олег Стогний говорил, что будут вынуждены пойти на такой шаг. По его словам, если не поднять стоимость проезда, как того требуют перевозчики, громада может остаться вообще без транспорта, пишет Ромны24.инфо.

Ведь, как известно, в последнее время перевозчики не очень хотят становиться на роменские маршруты. Говорят, что убыточно на них работать.

Так что теперь стоимость проезда в роменском общественном транспорте с 5 гривен поднялась до 8.

Решение вступит в законную силу с момента его опубликования в газете «Вісті Роменщини».