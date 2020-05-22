На Сумщине спасатели помогли транспортировать пожилую женщину в карету «скорой» (ВИДЕО) 19 февраля в 10:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости предоставления помощи по ул. Соборная в г. Ромны.

На место происшествия было направлено отделение очередной караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в квартире на пятом этаже, многоэтажного жилого дома находится пожилая женщина, которую работники скорой самостоятельно не могут доставить в медицинский автомобиль. С помощью специальных ношей, под наблюдением медиков, спасатели транспортировали человека в карету скорой, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего к оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.