В Сумах могут отменить решение исполкома о повышении проезда в маршрутках

Инициатором рассмотрения вопроса является депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко, который и во время заседания исполкома выступал против этого повышения.
«С целью недопущения нарушения интересов жителей города Сумы в части обеспечения обоснованной стоимости услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах города и учитывая отсутствие при принятии исполнительным комитетом Сумского городского совета решений о тарифах на услуги по перевозке пассажиров анализа (в том числе с привлечением общественности) обоснованности и справедливости тарифов, руководствуясь частью девятой статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Сумской городской совет
РЕШИЛ:
1. Отменить решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 года «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме»
2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на управляющего делами исполнительного комитета Сумского городского совета, Павлик Ю.А.», - говорится в тексте документа.
Ближайшая сессия сумского горсовета назначена на 27 октября, если, конечно, депутаты или мэр не созовет раньше внеочередную.
Напомним: раньше у депутатов ни разу не получилось отменить решения исполкома об увеличении тарифов на проезд. Не хватало голосов.
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