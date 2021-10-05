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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах могут отменить решение исполкома о повышении проезда в маршрутках

На сайте мэрии опубликован проект решения Сумского горсовета «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 г. «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме».

Инициатором рассмотрения вопроса является депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко, который и во время заседания исполкома выступал против этого повышения.

«С целью недопущения нарушения интересов жителей города Сумы в части обеспечения обоснованной стоимости услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах города и учитывая отсутствие при принятии исполнительным комитетом Сумского городского совета решений о тарифах на услуги по перевозке пассажиров анализа (в том числе с привлечением общественности) обоснованности и справедливости тарифов, руководствуясь частью девятой статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Сумской городской совет

РЕШИЛ:

1. Отменить решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 года «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме»

2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на управляющего делами исполнительного комитета Сумского городского совета, Павлик Ю.А.», - говорится в тексте документа.

Ближайшая сессия сумского горсовета назначена на 27 октября, если, конечно, депутаты или мэр не созовет раньше внеочередную.

Напомним: раньше у депутатов ни разу не получилось отменить решения исполкома об увеличении тарифов на проезд. Не хватало голосов.

Политика Дмитрий Лантушенко Маршрутки Отмена решения исполкома Подорожание проезда
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