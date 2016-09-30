В Сумах будут судить криминального авторитета

По данным следствия, обвиняемый поддерживал связи с представителями криминалитета, организовывал выполнение преступлений и был причастен к распределению средств, полученных от противоправной деятельности. К нему обратился местный житель за помощью. Он рассказал, что приобрел у знакомой дорогостоящий товар, однако через некоторое время решил вернуть его женщине и забрать свои средства. Женщина категорически отказалась на такой обмен.
Поэтому в «решение» конфликтной ситуации вмешался подозреваемый. Чтобы заставить женщину выполнить требования, он несколько раз звонил ей и, угрожая применением физического насилия, требовал вернуть наличные.
Мужчина, который обращался за преступным влиянием, 4 февраля 2021 года приговорен к 3 годам лишения свободы. Поскольку он признал свою вину, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщено о подозрении заключенному за установление и распространение преступного влияния в Сумском следственном изоляторе и за его пределами....
СБУ задержала так называемого «смотрящего» по Харьковщине, который почти 4 года скрывался от правосудия....
Правоохранители Сумщины принудительно возвращают на родину «криминального авторитета»....
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и пограничниками задержали на Сумщине криминального авторитета, который нелегально въехал в Украину с...
По оперативной информации, некоторые криминальные авторитеты спланировали ряд провокационных мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в Сумской области. По данному факту...