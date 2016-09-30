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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43415

В Сумах будут судить криминального авторитета

Сумской областной прокуратурой 16 сентября утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении криминального авторитета, который использовал преступное влияние и заставлял человека к выполнению обязательств (ч. 1 ст. 355та ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый поддерживал связи с представителями криминалитета, организовывал выполнение преступлений и был причастен к распределению средств, полученных от противоправной деятельности. К нему обратился местный житель за помощью. Он рассказал, что приобрел у знакомой дорогостоящий товар, однако через некоторое время решил вернуть его женщине и забрать свои средства. Женщина категорически отказалась на такой обмен.

Поэтому в «решение» конфликтной ситуации вмешался подозреваемый. Чтобы заставить женщину выполнить требования, он несколько раз звонил ей и, угрожая применением физического насилия, требовал вернуть наличные.

Мужчина, который обращался за преступным влиянием, 4 февраля 2021 года приговорен к 3 годам лишения свободы. Поскольку он признал свою вину, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Криминальный авторитет
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