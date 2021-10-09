Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос об отмене решения исполкома о повышении стоимости тарифа в маршрутках до 10 грн, принятый 8 октября.
«За» было всего 19 голосов. Не голосовали только представители фракции «ОПЗЖ» и 1 от «Слуги народа». «За» был даже мэр Сум Александр Лысенко. Интересно, что мешало ему заветировать решение исполкома сразу после принятия…
На сайте мэрии опубликован проект решения Сумского горсовета «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 г. «Об...
Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....
Сегодня, 9 октября, на сайте Сумского горсовета опубликованы решения о повышении тарифов в маршрутках, коммунальных автобусах и троллейбусах....
Сумская облгосадминистрация обратилась в Сумской городской совет с требованием предоставить разъяснения относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте....
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