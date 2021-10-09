Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31989

Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках

Сегодня, 27 октября, проходит сессия сумского горсовета.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос об отмене решения исполкома о повышении стоимости тарифа в маршрутках до 10 грн, принятый 8 октября.

«За» было всего 19 голосов. Не голосовали только представители фракции «ОПЗЖ» и 1 от «Слуги народа». «За» был даже мэр Сум Александр Лысенко. Интересно, что мешало ему заветировать решение исполкома сразу после принятия…

Политика Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах могут отменить решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
12.10.2021 16:06

В Сумах могут отменить решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках

На сайте мэрии опубликован проект решения Сумского горсовета «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 г. «Об...

Сумчан зовут протестовать против новых тарифов в маршрутках
10.10.2021 10:29

Сумчан зовут протестовать против новых тарифов в маршрутках

Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....

По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано
09.10.2021 18:12

По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано

Сегодня, 9 октября, на сайте Сумского горсовета опубликованы решения о повышении тарифов в маршрутках, коммунальных автобусах и троллейбусах....

В Сумской ОГА требуют объяснить, почему повысили стоимость проезда в Сумах
09.10.2021 15:21

В Сумской ОГА требуют объяснить, почему повысили стоимость проезда в Сумах

Сумская облгосадминистрация обратилась в Сумской городской совет с требованием предоставить разъяснения относительно повышения цен на проезд в общественном транспорте....

В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд
09.10.2021 13:53

В Сумах водитель троллейбуса раньше времени потребовал с пассажира 6 грн за проезд

Хотя решение о повышении стоимости проезда вступает в силу только с 16 октября....

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса
Сегодня 09:04
Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом
Сегодня 16:08
На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов
Сегодня 15:49
Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет
Сегодня 15:45
В Сумах появилось еще одно коммунальное заведение – загородный детский лагерь оздоровления и отдыха
Сегодня 15:20
В Сумах произошло ДТП на пр. Курский
Сегодня 14:27
«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради
Сегодня 13:46
Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках
Сегодня 13:31
На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества
Сегодня 13:23
Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе
Сегодня 13:15
Рушійна сила прогресу цифрової трансформації
Сегодня 13:14
В Сумах произошла авария на Ковпака
Сегодня 12:55
view counter
view counter

Статьи

Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.