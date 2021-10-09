Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках Сегодня, 27 октября, проходит сессия сумского горсовета.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос об отмене решения исполкома о повышении стоимости тарифа в маршрутках до 10 грн, принятый 8 октября.

«За» было всего 19 голосов. Не голосовали только представители фракции «ОПЗЖ» и 1 от «Слуги народа». «За» был даже мэр Сум Александр Лысенко. Интересно, что мешало ему заветировать решение исполкома сразу после принятия…