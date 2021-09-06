Подозреваемому в убийстве 3-летнего сына глуховчанину избрана мера пресечения

Напоминаем, что ужасная трагедия произошла в г. Глухов 15 сентября. По данным следствия, подозреваемый около 16.00 забрал сына из детского сада, отвез на велосипеде в лесопосадку, где связал руки и ноги скотчем. На голову ребенку он одел полиэтиленовый пакет, который также зафиксировал скотчем. По предварительным данным, мальчик, которому 16 сентября должно было исполниться 4 года, умер от асфиксии.
Задержанный пояснил, что заранее планировал это преступление. Он решил, что мальчик не должен жить, поскольку он оскорблял младшего брата.
Действия подозреваемого квалифицированы по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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