Подозреваемому в убийстве 3-летнего сына глуховчанину избрана мера пресечения По ходатайству следователя и прокурора Глуховского отдела Шосткинского окружной прокуратуры решением Глуховского горрайонного суда 17 сентября подозреваемому в убийстве сына избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без прав на залог.

Напоминаем, что ужасная трагедия произошла в г. Глухов 15 сентября. По данным следствия, подозреваемый около 16.00 забрал сына из детского сада, отвез на велосипеде в лесопосадку, где связал руки и ноги скотчем. На голову ребенку он одел полиэтиленовый пакет, который также зафиксировал скотчем. По предварительным данным, мальчик, которому 16 сентября должно было исполниться 4 года, умер от асфиксии.

Задержанный пояснил, что заранее планировал это преступление. Он решил, что мальчик не должен жить, поскольку он оскорблял младшего брата.

Действия подозреваемого квалифицированы по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.