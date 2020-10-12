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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины

13 сентября к сотрудникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя с. Веселое о том, что его 37-летний брат, Легуша Сергей Иванович, еще 6 сентября ушел из дома и обратно так и не вернулся.

Во время проверки правоохранители установили, что в день исчезновения, где-то после десяти часов, 37-летний житель района на велосипеде поехал навестить свою родную сестру, которая проживает в соседнем селе. Но, вот к ней он так и не доехал и домой тоже не вернулся. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, на вид 38-40 лет, волосы короткие черные, глаза серого цвета, лицо овальное.

Был одет в спортивный костюм черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой и коричневыми вставками.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению места нахождения пропавшего мужчины.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому-то станет известно место нахождения разыскиваемого, то сообщите, пожалуйста, об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно, обратившись в ближайшее отделение полиции или непосредственно в Роменский районный отдел полиции, который находится на улице Коржовская, 107 города Ромны, или же позвонить на один из номеров телефона: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ), 050307 99 34, 098 554 10 01, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести
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