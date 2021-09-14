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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19378

В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра

Участие в подписании Меморандума приняли глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, глава областного совета Виктор Федорченко и Сумской городской голова Александр Лысенко.

Вопрос создания современного онкологического медицинского центра на Сумщине уже давно назрел. Ведь в области ежегодно впервые регистрируется около 4,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований и умирает около 2 тыс. больных. Сейчас на Сумщине проживает около 37 тыс. человек, которым установлено онкологическое заболевание. Эти люди должны получать качественную медицинскую помощь. Поэтому областная государственная администрация, областной совет и городской совет объединили свои усилия, чтобы реализовать этот проект в области.

«Этот Меморандум - не просто договор о намерениях, это конкретная работа, которую мы совместно выполняем уже сегодня. И пока сделан первый шаг – уже практически выполнена термомодернизация главного корпуса онкодиспансера, - рассказал Дмитрий Живицкий. - Также вместе с Виктором Федорченко и народными депутатами от Сумщины обсудили в эти выходные с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко во время его рабочей поездки в нашу область вопросы обеспечения онкодиспансера дорогостоящим оборудованием. И пока управление здравоохранения готовит письмо в Минздраве о потребности в медицинском современном оборудовании не только для онкодиспансера, но и других больниц области».

Глава облгосадминистрации отметил, что это только первые шаги в этом направлении. Конечная цель - создание заведения европейского уровня, который будет оборудован по последним требованиям и стандартам.

«Планируем строить новый корпус, разбить парк, чтобы обстановка в заведении способствовала выздоровлению пациентов. Получить новое современное оборудование, - отметил Дмитрий Живицкий. - А этот Меморандум позволит аккумулировать не только средства для этого, но и другие ресурсы. Цель амбициозная - сможем ее достичь только вместе. Приглашаем бизнес участвовать в нашем сотрудничестве».

Общество Меморандум Сумской онкодиспансер
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