Тростянцу выделили еще 50 млн грн на строительство спорткомплекса

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 15 декабря 2021 г. № 1661-р для бюджета Тростянецкой городской территориальной громады на 50 млн гривен увеличен объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры в 2021 году.
Учитывая завершение бюджетного года, следует отметить, что в этом году указанная субвенция является переходной на следующий 2022 год, поэтому возврату в государственный бюджет не подлежит, сообщает Департамент финансов Сумской облгосадминистрации.
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