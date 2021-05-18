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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Тростянцу выделили еще 50 млн грн на строительство спорткомплекса

До 208,281 млн гривен увеличен объем финансирования из государственного бюджета проекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Кенига в г. Тростянец Сумской области (Н2О-Maxi)».

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 15 декабря 2021 г. № 1661-р для бюджета Тростянецкой городской территориальной громады на 50 млн гривен увеличен объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры в 2021 году.

Учитывая завершение бюджетного года, следует отметить, что в этом году указанная субвенция является переходной на следующий 2022 год, поэтому возврату в государственный бюджет не подлежит, сообщает Департамент финансов Сумской облгосадминистрации.

Спорт Спорткомплекс
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Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
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Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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