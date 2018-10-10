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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце построят спорткомплекс за счет госбюджета

Строительство оздоровительно-спортивного комплекса в г. Тростянец «Н2О-Махі» профинансируют в этом году по программе президента «25 спортивных магнитов».

Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. Общая сумма субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры - 800 млн гривен. Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«Многофункциональные спортивные комплексы, бассейны, ледовые арены, дворцы спорта были отобраны комиссией Минмолодьспорта, в состав которой вошли также народные депутаты Украины. Среди отобранных проектов - спортивные объекты, на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом», - отметил Вадим Гутцайт.

Отмечено, что объекты планируются быть введенными в эксплуатацию в течение 2021-2023 годах. В частности, в Сумской области - Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Кенига в г. Тростянец «Н2О-Махі».

Напомним6 общая сметная стоимость строительства состялет 262,5 млн грн.

Спорт Спорткомплекс
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