В Тростянце начали строить мультифункциональный спорткомплекс за 262 млн грн

На сегодня продолжается снятия плодородного слоя почвы и подготовка площадки (выравнивание) для устройства котлована. Нужно вывезти 13 410 м3 грунта.
В комплексе H2O-Maxi предполагается строительство: большого и малого бассейнов; залы борьбы и залы бокса; фитнес залы и тренажерный зал; залы тяжелой атлетики; беговых дорожек; кафе и конференц-залов.
Во время соревнований комплекс сможет разместить 710 зрителей. А его общая сметная стоимость – 262,5 млн гривен.
Спортивную арену ориентировочно собираются ввести в эксплуатацию до 2024 года.
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