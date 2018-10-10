В Тростянце начали строить мультифункциональный спорткомплекс за 262 млн грн В Тростянце начали строить мультифункциональный спортивный комплекс H2O-Maxi.

На сегодня продолжается снятия плодородного слоя почвы и подготовка площадки (выравнивание) для устройства котлована. Нужно вывезти 13 410 м3 грунта.

В комплексе H2O-Maxi предполагается строительство: большого и малого бассейнов; залы борьбы и залы бокса; фитнес залы и тренажерный зал; залы тяжелой атлетики; беговых дорожек; кафе и конференц-залов.

Во время соревнований комплекс сможет разместить 710 зрителей. А его общая сметная стоимость – 262,5 млн гривен.

Спортивную арену ориентировочно собираются ввести в эксплуатацию до 2024 года.