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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:5635

В Тростянце начали строить мультифункциональный спорткомплекс за 262 млн грн

В Тростянце начали строить мультифункциональный спортивный комплекс H2O-Maxi.

На сегодня продолжается снятия плодородного слоя почвы и подготовка площадки (выравнивание) для устройства котлована. Нужно вывезти 13 410 м3 грунта.

В комплексе H2O-Maxi предполагается строительство: большого и малого бассейнов; залы борьбы и залы бокса; фитнес залы и тренажерный зал; залы тяжелой атлетики; беговых дорожек; кафе и конференц-залов.

Во время соревнований комплекс сможет разместить 710 зрителей. А его общая сметная стоимость – 262,5 млн гривен.

Спортивную арену ориентировочно собираются ввести в эксплуатацию до 2024 года.

Спорт Спорткомплекс
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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