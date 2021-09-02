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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце закончили реконструкцию стадиона им. В.Куца

12 сентября в рамках празднования Дня города Тростянец прошло открытие городского стадиона имени двукратного чемпиона Олимпийских игр по легкой атлетике Владимира Куца.

Глава Тростянецкой громады Юрий Бова поблагодарил всех причастных к открытию этого стадиона. Общая сметная стоимость реконструкции стадиона составила почти 55 млн грн.

«За два года мы сделали, казалось бы, невозможное. За средства государственного фонда регионального развития и громады - выполнили реконструкцию стадиона имени нашего земляка, двукратного Олимпийского чемпиона по легкой атлетике Владимира Куца, - отметил Юрий Бова. - Сегодня мы имеем прекрасные условия для развития спорта в нашей громаде».

В рамках реконструкции на стадионе оборудованы беговые дорожки, выполненные работы по обустройству футбольного поля размером 105х68 м, тренировочного футбольного поля размером 57х31 м, двух тренировочных полей 60х40 м с искусственным покрытием и поля для мини-футбола 40х20 м с искусственным покрытием.

Также прошел матч между ФК «Тростянец» и «Звезды украинского футбола», который завершился со счетом 7:7.

Спорт Стадион им. Куца
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