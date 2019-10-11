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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:30398

Тростянец получил еще 80 млн грн на строительство спорткомплекса

Дополнительные 80 млн грн выделены из госбюджета Тростянецкой громаде для строительства спорткомплекса Н2О Maxi.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.

«Приезд в Тростянец министров и руководителей разных служб убедил, что объект строится по графику и может быть дофинансирован дополнительными средствами уже в этом году.

В общей сложности 150 млн на строительство от государства и Министерство молодежи и спорта Украины в этом году!

Так что еще больше ускоряться, пока погода позволяет!

Работаем!

Не подведем!

Построим вовремя!», - написал он.

Спорт Спорткомплекс
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