Тростянец получил еще 80 млн грн на строительство спорткомплекса

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.
«Приезд в Тростянец министров и руководителей разных служб убедил, что объект строится по графику и может быть дофинансирован дополнительными средствами уже в этом году.
В общей сложности 150 млн на строительство от государства и Министерство молодежи и спорта Украины в этом году!
Так что еще больше ускоряться, пока погода позволяет!
Работаем!
Не подведем!
Построим вовремя!», - написал он.
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