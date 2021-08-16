Центр Сум останется без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 9.30 временно будет прекращено водоснабжение пл. Независимости, ул. 9-го Мая, 1-й и 2-й Продольный пер., ул. Белинского, Вольный Лужок, ул. Левитана, ул. Воскресенская, ул. Героев Сумщины, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Нижнесоборная, пер. Пляжный, пер. Монастырский.
В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде домов....
Из-за порыва будет приостановлена работа Лучанского водозабора....