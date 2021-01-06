Оголошено набір до «Школи амбасадорів міста Суми»

Навчання складатиметься з трьох модулів: Важлива історія, Важливі люди, Важливий бренд.

Заняття проходитимуть у форматі офлайн із 21 до 24 вересня з 18:30 до 21:00.

Для участі у проєкті до 14.09 23:59 необхідно заповнити анкету за цим посиланням.

Результати відбору будуть надіслані лише відібраним учасникам до 16 вересня.

Проєкт «Школа амбасадорів міста Суми» реалізовується в рамках програми «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в Україні.