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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12272

Оголошено набір до «Школи амбасадорів міста Суми»

КУ «Агенція промоції «Суми» запрошує взяти участь у «Школі амбасадорів міста Суми», яка відбудеться з 21 по 24 вересня.

Навчання складатиметься з трьох модулів: Важлива історія, Важливі люди, Важливий бренд.

Заняття проходитимуть у форматі офлайн із 21 до 24 вересня з 18:30 до 21:00.

Для участі у проєкті до 14.09 23:59 необхідно заповнити анкету за цим посиланням.

Результати відбору будуть надіслані лише відібраним учасникам до 16 вересня.

Проєкт «Школа амбасадорів міста Суми» реалізовується в рамках програми «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в Україні.

Общество Амбасадоры
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