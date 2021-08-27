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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07341

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 60 человек (на 2 больше, чем неделей ранее). В том числе в 5-й горбольнице лечится 29 человек (+14), 8 получают кислородную терапию, 6 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 17 пациентов (-12), 3 в отделении интенсивной терапии. Также 63 человека (+10) с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 260 свободных койки для взрослых (-14), и 98 для детей (+12), - все с кислородом

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 26 (+8), 5 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 19 пациентов (+9), 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

Общество Коронавирус
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