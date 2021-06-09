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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах студенты сыграли мини-футбольный турнир ко Дню Независимости

25 августа на стадионе «Авангард» прошел турнир по футболу, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины.

В соревнованиях, организованных Ассоциацией футбола Сумской области, приняли участие студенческие коллективы Сумского государственного университета, Сумского национального аграрного университета, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко и Машиностроительного колледжа СумГУ.

Первый полуфинал между командами СумГУ и СНАУ завершился со счетом 4:2 в пользу «политеха». Во втором полуфинале студенты машколледжа довольно неожиданно взяли верх над будущими педагогами - 1:0.

Бронзовые медали достались команде СумГПУ, которая со счетом 4:2 победила СНАУ. Потерпев в решающем поединке минимальное поражение 0:1, второе место соревнований заняли студенты Машколледжа СумГУ. СумГУ - победитель турнира, а автор единственного гола в финале Сергей Литний - лучший игрок турнира.

Спорт Мини-футбол
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