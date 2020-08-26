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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум, родившийся в Москве, забыл малую Родину?

Мэр Сум Александр Лысенко, празднуя 30-летие Независимости Украины, забыл, что родился в Москве.

24 августа на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появился пост, посвященный Дню Независимости Украины. В нем, в частности, от имени мэра говорится: «Дякую, Боже, що народився в Україні!»

Однако в официальной биографии мэра на сайте горсовета говорится, что он родился в… Москве.

Так что два варианта – или забыл, или соврал. Есть третий – помощники мэра, выставлявшие этот пост от его имени, получающие немалую зарплату, запамятовали о малой Родине шефа…

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Политика Александр Лысенко
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