Мэр Сум, родившийся в Москве, забыл малую Родину?

24 августа на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появился пост, посвященный Дню Независимости Украины. В нем, в частности, от имени мэра говорится: «Дякую, Боже, що народився в Україні!»
Однако в официальной биографии мэра на сайте горсовета говорится, что он родился в… Москве.
Так что два варианта – или забыл, или соврал. Есть третий – помощники мэра, выставлявшие этот пост от его имени, получающие немалую зарплату, запамятовали о малой Родине шефа…
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