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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 26 августа в Сумской области 79 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Бурынский район - 2, Великописаревский район - 2, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 3, Ахтырка - 1, Ромны - 2, Середина-Будский район - 4, Сумы - 7, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1354 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 329 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Белопольский район - 1, Глухов - 5, Глуховский район - 2, Конотоп - 2, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 4, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 15, Роменский район - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Ямпольский район - 2).

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Общество Коронавирус
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