На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Бурынский район - 2, Великописаревский район - 2, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 3, Ахтырка - 1, Ромны - 2, Середина-Будский район - 4, Сумы - 7, Ямпольский район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1354 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 329 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Белопольский район - 1, Глухов - 5, Глуховский район - 2, Конотоп - 2, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 4, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 15, Роменский район - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Ямпольский район - 2).
По состоянию на 25 августа в Сумской области 79 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 24 августа в Сумской области 79 154 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 23 августа в Сумской области 79 138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 22 августа в Сумской области 79 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 21 августа в Сумской области 79 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....