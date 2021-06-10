В Сумах состоялся турнир «Властный футбол» Участие в турнире приняли представители различных ветвей власти - депутаты Сумского горсовета и мэры городов, чиновники Сумского городского совета и госслужащие, команда работников суда «Фемида» и сборная сумских СМИ «Четвертая власть».

Проходили соревнования в День города на мини-футбольном поле футбольного центра «Барса».

Сначала команды сыграли в двух группах, а затем состоялись стыковые матчи. В итоге «Сумские чиновники» в матче за пятое-шестое места победили «Депутатов Сумского городского совета». «Четвертая власть» благодаря единственному голу одолела команду «Госслужащих» и заняла третье место. Матч между «Фемидой» и «Мэрам городов» завершился «сухой» ничьей, а в серии послематчевых пенальти победу праздновали «Мэры».