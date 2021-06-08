В Сумах разыграли кубок Независимости

В нем приняли участие юные футболисты из Краснополье, Ахтырки и две сумские команды – «Лидер» и «Барса». По результатам соревнований, стопроцентный результат показал «Явор» из Краснополья, выиграв три игры из трех. Однако, еще до начала турнира было принято решение, не делить команды по местам, а отметить кубками. Всех игроков без исключения наградили золотыми медалями.
Также были определены лучшие игроки в каждой из команд и номинациях. Среди них от ФЦ «Барса» стали Илья Виноградов и Скорини Святослав, в «Яворе» Юрий Близнюк и Денис Пономаренко, у «Лидера» - Денис Саенко и Назар Василец, а в команде «Ахтырки» - Влад Донец и Иван Емельянов.
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