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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:44164

«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8

Начат прием заявок от команд, желающих принять участие в турнире «Лига Тростянец-2022».

Соревнования будут проходить на стадионе им. В.Куца в Тростянце при поддержке управления молодежи и спорта Сумской ОГА:

• соревнования пройдут в формате 8х8

• 12 марта – 14 мая

• матчи каждую субботу

• вступительный взнос 700 грн из команды

• призовой фонд 10000 грн

• игры будут проходить на поле с искусственным покрытием

• детали по тел: 095-090-2815

Спорт Мини-футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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