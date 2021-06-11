«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8

Соревнования будут проходить на стадионе им. В.Куца в Тростянце при поддержке управления молодежи и спорта Сумской ОГА:
• соревнования пройдут в формате 8х8
• 12 марта – 14 мая
• матчи каждую субботу
• вступительный взнос 700 грн из команды
• призовой фонд 10000 грн
• игры будут проходить на поле с искусственным покрытием
• детали по тел: 095-090-2815
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