«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8 Начат прием заявок от команд, желающих принять участие в турнире «Лига Тростянец-2022».

Соревнования будут проходить на стадионе им. В.Куца в Тростянце при поддержке управления молодежи и спорта Сумской ОГА:

• соревнования пройдут в формате 8х8

• 12 марта – 14 мая

• матчи каждую субботу

• вступительный взнос 700 грн из команды

• призовой фонд 10000 грн

• игры будут проходить на поле с искусственным покрытием

• детали по тел: 095-090-2815