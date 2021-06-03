Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:18166

Завершился чемпионат Европы по-сумски

В четверг, 10 июня, на поле ФЦ «Барса» завершился мини-футбольный турнир чемпионат Европы по-сумски.

Это традиционный турнир, который проводится уже более 20 лет каждые два года. Сумские команды повторяют сетку чемпионата Европы или мира, получив названия сборных стран-участниц по жеребьевке.

В последний день турнира разыграли медали. В матче за «бронзу» встречались сборные Германии («ЗиКоНи») и Шотландии («Сервис Люкс»). Победу праздновали шотландцы - 0:3.

В финале сошлись две команды, которые считались главными фаворитами турнира еще до его начала - Нидерланды («Food Centre») и Австрия («Lex VSK»). По воле жребия эти сборные попали в одну группу. Матч на групповом этапе завершился победой нидерландцев со счетом 6:3. По иронии судьбы именно такой счет был зафиксирован и в финале, но теперь уже в пользу австрийцев. Поэтому действующие чемпионы мира по-сумски (2018, Польша) команда «Lex VSK» оформляют золотой дубль, став чемпионами Европы по-сумски.

По завершению игры состоялась церемония награждения призеров.

Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Мысловский (Нидерланды - Food Centre) с 13 забитыми мячами в активе.

Лучшими игроками финального дня были определены:

Германия («ЗиКоНи») - Кириленко Виктор

Шотландия («Сервис Люкс») - Супрун Дмитрий

Нидерланды («Food Centre») - Песоцкий Ярослав

Австрия («Lex VSK») - Яценко Александр

Приз зрительских симпатий получил главный арбитр финала Александр Игумнов, который был участником первого чемпионата мира по-сумски в 1998 году.

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Определились финалисты чемпионата Европы по-сумски
Вчера 09:30

Определились финалисты чемпионата Европы по-сумски

В финале сыграют Голландия и Австрия....

В чемпионате Европы по-сумски определились полуфиналисты
09.06.2021 09:30

В чемпионате Европы по-сумски определились полуфиналисты

В полуфинале голландцы сыграют с немцами, а австрийцы с шотландцами....

В чемпионате Европы по-сумски определились четверть-финалисты
08.06.2021 09:38

В чемпионате Европы по-сумски определились четверть-финалисты

7 июня прошли еще 4 матча 1/8 финала сумского ЕВРО-2020....

В чемпионате Европы по-сумски определились пары плей-офф
04.06.2021 11:16

В чемпионате Европы по-сумски определились пары плей-офф

3 июня завершился групповой этап чемпионата Европы по-сумски....

Украина вылетела с чемпионата Европы по-сумски
03.06.2021 11:30

Украина вылетела с чемпионата Европы по-сумски

В мини-футбольном турнире, который проходит на площадках ФЦ «Барса», подходит к концу групповой турнир....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
06.06.2021 16:01
Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
04.06.2021 16:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.