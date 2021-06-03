Завершился чемпионат Европы по-сумски

Это традиционный турнир, который проводится уже более 20 лет каждые два года. Сумские команды повторяют сетку чемпионата Европы или мира, получив названия сборных стран-участниц по жеребьевке.
В последний день турнира разыграли медали. В матче за «бронзу» встречались сборные Германии («ЗиКоНи») и Шотландии («Сервис Люкс»). Победу праздновали шотландцы - 0:3.
В финале сошлись две команды, которые считались главными фаворитами турнира еще до его начала - Нидерланды («Food Centre») и Австрия («Lex VSK»). По воле жребия эти сборные попали в одну группу. Матч на групповом этапе завершился победой нидерландцев со счетом 6:3. По иронии судьбы именно такой счет был зафиксирован и в финале, но теперь уже в пользу австрийцев. Поэтому действующие чемпионы мира по-сумски (2018, Польша) команда «Lex VSK» оформляют золотой дубль, став чемпионами Европы по-сумски.
По завершению игры состоялась церемония награждения призеров.
Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Мысловский (Нидерланды - Food Centre) с 13 забитыми мячами в активе.
Лучшими игроками финального дня были определены:
Германия («ЗиКоНи») - Кириленко Виктор
Шотландия («Сервис Люкс») - Супрун Дмитрий
Нидерланды («Food Centre») - Песоцкий Ярослав
Австрия («Lex VSK») - Яценко Александр
Приз зрительских симпатий получил главный арбитр финала Александр Игумнов, который был участником первого чемпионата мира по-сумски в 1998 году.
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