Завершился чемпионат Европы по-сумски В четверг, 10 июня, на поле ФЦ «Барса» завершился мини-футбольный турнир чемпионат Европы по-сумски.

Это традиционный турнир, который проводится уже более 20 лет каждые два года. Сумские команды повторяют сетку чемпионата Европы или мира, получив названия сборных стран-участниц по жеребьевке.

В последний день турнира разыграли медали. В матче за «бронзу» встречались сборные Германии («ЗиКоНи») и Шотландии («Сервис Люкс»). Победу праздновали шотландцы - 0:3.

В финале сошлись две команды, которые считались главными фаворитами турнира еще до его начала - Нидерланды («Food Centre») и Австрия («Lex VSK»). По воле жребия эти сборные попали в одну группу. Матч на групповом этапе завершился победой нидерландцев со счетом 6:3. По иронии судьбы именно такой счет был зафиксирован и в финале, но теперь уже в пользу австрийцев. Поэтому действующие чемпионы мира по-сумски (2018, Польша) команда «Lex VSK» оформляют золотой дубль, став чемпионами Европы по-сумски.

По завершению игры состоялась церемония награждения призеров.

Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Мысловский (Нидерланды - Food Centre) с 13 забитыми мячами в активе.

Лучшими игроками финального дня были определены:

Германия («ЗиКоНи») - Кириленко Виктор

Шотландия («Сервис Люкс») - Супрун Дмитрий

Нидерланды («Food Centre») - Песоцкий Ярослав

Австрия («Lex VSK») - Яценко Александр

Приз зрительских симпатий получил главный арбитр финала Александр Игумнов, который был участником первого чемпионата мира по-сумски в 1998 году.