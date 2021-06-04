Определились финалисты Летнего кубка Сумщины по мини-футболу

Сегодня, 24 августа, состоялись полуфинальные матчи Летнего кубка Сумской области по мини-футболу. Стоит сказать, что «Лидер» и «Слобожанщина» составили довольно серьезную конкуренцию своим более опытным соперникам. Однако, в финал, как и прогнозировалось, вышли именно «Технология» и «Гранум». Решающий матч этого турнира состоится в четверг, 26 августа, в 18:00. Ну а сразу после его завершения начнется церемония закрытия летнего сезона соревнований под эгидой Ассоциации футзала Сумщины, сообщает сайт АФС.
«Технология» - «Лидер» 8:5 (4:2)
Голы: Велиев (3), Головлев (13), Литний (18, 22, 36), Мысловский (35, 38), Старинский (46) - Батайнех (2, 40), Соколенко (7), Трофименко (43), Игнатенко (48)
«Гранум» - «Слобожанщина» 5:4 (2:0 )
Голы: Антипенко (29, 31), Мукорез (32), Лобченко (47) - Параконный (9, пен., 14, 39, 50), Бокач (34)
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