Завтра в Сумах ограничат движение

В том числе:
- на улице Набережной реки Сумки (от перекрестка ул. Набережная реки Сумки - пр. Шевченко - площадь Независимости до перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины)
- на улице Героев Сумщины (от перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины до перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина).
Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.
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