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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завтра в Сумах ограничат движение

23 августа в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины, с 8:15 до завершения торжественного шествия будет ограничено движение транспорта.

В том числе:

- на улице Набережной реки Сумки (от перекрестка ул. Набережная реки Сумки - пр. Шевченко - площадь Независимости до перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины)

- на улице Героев Сумщины (от перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины до перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина).

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.

Общество Ограничение движения
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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