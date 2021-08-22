Завтра в Сумах ограничат движение 23 августа в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины, с 8:15 до завершения торжественного шествия будет ограничено движение транспорта.

В том числе: - на улице Набережной реки Сумки (от перекрестка ул. Набережная реки Сумки - пр. Шевченко - площадь Независимости до перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины) - на улице Героев Сумщины (от перекрестка ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины до перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина). Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.