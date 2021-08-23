Сумчан предупреждают об ограничении движения транспорта в воскресенье В связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 5 декабря, в Сумах временно ограничат движение транспорта.

Движение транспорта будет ограничено в период с 7:00 до 15:00 вдоль Театральной площади от перекрестка «ул. Гагарина – Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь – ул. Петропавловская».