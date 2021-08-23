Сумчан предупреждают об ограничении движения транспорта в воскресенье

Движение транспорта будет ограничено в период с 7:00 до 15:00 вдоль Театральной площади от перекрестка «ул. Гагарина – Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь – ул. Петропавловская».
В пятницу, 22 октября, в связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной иконы Божией Матери «Шпилевская прозренной» в Сумах...
20 сентября ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по ул. Привокзальной от ТК-113-ТК-115, 2d...
4 сентября, во время мероприятий по случаю 366-й годовщины со дня основания города Сумы будет ограничено движение....
Из-за выполнения аварийно-ремонтных работ будет ограничено движение транспорта в районе Химгородка....
24 августа в связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины, будет ограничено движение транспорта....