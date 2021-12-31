Сегодня в центре Сум ограничат движения (схема)

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД.
18 грудня для організації 5-го Забігу Святого Миколая буде обмежено рух по центральній частині міста Суми, а саме вулиці Набережна...
Служба автомобильных дорог ограничила движение через мост в с. Глыбное для транспорта весом более 12 тонн и нагрузкой более чем...
В воскресенье, 5 декабря, с 7:00 до 15:00, в связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных...
В связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 5 декабря, в Сумах...
В пятницу, 22 октября, в связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной иконы Божией Матери «Шпилевская прозренной» в Сумах...