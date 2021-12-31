Сегодня в центре Сум ограничат движения (схема) С 20:00 31 декабря до 03:00 1 января, в связи с проведением мероприятий по празднованию новогодних праздников, будет ограничено движение транспорта от перекрестка улицы Гагарина — Покровской площади до перекрестка Покровской площади — улицы Петропавловской.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД.