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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сегодня в центре Сум ограничат движения (схема)

С 20:00 31 декабря до 03:00 1 января, в связи с проведением мероприятий по празднованию новогодних праздников, будет ограничено движение транспорта от перекрестка улицы Гагарина — Покровской площади до перекрестка Покровской площади — улицы Петропавловской.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД.

Право Ограничение движения
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