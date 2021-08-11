ФК «Сумы» третий раз крупно проиграл в пяти матчах Сегодня, 22 августа, стартовал 5-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги.

ФК «Сумы» играл на выезде с МФК «Николаев». Который лидирует в группе Б. Сумчане же, напротив, на 13-м месте (из 16 команд).

Хозяева поля, забив по два гола в каждом из таймов, праздновал заслуженную победу 4:0.

После этой игры у «Сум» те же 4 очка и 13-е место, при этом 4 гола забито и 11 пропущено. В пяти матчах с участием «Сум» было 4 крупных победы: три из них не в пользу коммунального клуба.

«Виктория» из Николаевки и ФК «Тростянец» свои матчи тура сыграют завтра.