ФК «Сумы» третий раз крупно проиграл в пяти матчах

ФК «Сумы» играл на выезде с МФК «Николаев». Который лидирует в группе Б. Сумчане же, напротив, на 13-м месте (из 16 команд).
Хозяева поля, забив по два гола в каждом из таймов, праздновал заслуженную победу 4:0.
После этой игры у «Сум» те же 4 очка и 13-е место, при этом 4 гола забито и 11 пропущено. В пяти матчах с участием «Сум» было 4 крупных победы: три из них не в пользу коммунального клуба.
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