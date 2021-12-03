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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта

В воскресенье, 5 декабря, с 7:00 до 15:00, в связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины, будет ограничено движение транспорта от перекрестка улицы Гагарина — Покровской площади до перекрестка Покровской площади — улицы Герасима Кондратьева.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Общество Ограничение движения
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