Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта В воскресенье, 5 декабря, с 7:00 до 15:00, в связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины, будет ограничено движение транспорта от перекрестка улицы Гагарина — Покровской площади до перекрестка Покровской площади — улицы Герасима Кондратьева.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.