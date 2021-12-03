Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
В связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 5 декабря, в Сумах...
В пятницу, 22 октября, в связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной иконы Божией Матери «Шпилевская прозренной» в Сумах...
20 сентября ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по ул. Привокзальной от ТК-113-ТК-115, 2d...
4 сентября, во время мероприятий по случаю 366-й годовщины со дня основания города Сумы будет ограничено движение....
Из-за выполнения аварийно-ремонтных работ будет ограничено движение транспорта в районе Химгородка....