Завтра у центрі Сум обмежать рух автотранспорту через благодійний забіг 18 грудня для організації 5-го Забігу Святого Миколая буде обмежено рух по центральній частині міста Суми, а саме вулиці Набережна р. Сумки.

Час перекриття: 11:30-13:20 від перехрестя вулиць Горького та Набережна р. Стрілки до перехрестя проспекту Т. Шевченка та вулиці Набережної р. Сумки. Зверніть увагу, що рух буде обмежено не повністю, а лише три смуги якщо рухатися від центру міста! Тому врахуйте це для планування своїх подорожей!