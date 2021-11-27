Завтра у центрі Сум обмежать рух автотранспорту через благодійний забіг

Час перекриття: 11:30-13:20 від перехрестя вулиць Горького та Набережна р. Стрілки до перехрестя проспекту Т. Шевченка та вулиці Набережної р. Сумки.
Зверніть увагу, що рух буде обмежено не повністю, а лише три смуги якщо рухатися від центру міста!
Тому врахуйте це для планування своїх подорожей!
Служба автомобильных дорог ограничила движение через мост в с. Глыбное для транспорта весом более 12 тонн и нагрузкой более чем...
Race Project запрошує на благодійний забіг Святого Миколая....
В воскресенье, 5 декабря, с 7:00 до 15:00, в связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных...
В связи с проведением выставки военной техники по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 5 декабря, в Сумах...
Правда, бежали восемь человек эстафетой....