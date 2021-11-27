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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:33320

Завтра у центрі Сум обмежать рух автотранспорту через благодійний забіг

18 грудня для організації 5-го Забігу Святого Миколая буде обмежено рух по центральній частині міста Суми, а саме вулиці Набережна р. Сумки.

Час перекриття: 11:30-13:20 від перехрестя вулиць Горького та Набережна р. Стрілки до перехрестя проспекту Т. Шевченка та вулиці Набережної р. Сумки.

Зверніть увагу, що рух буде обмежено не повністю, а лише три смуги якщо рухатися від центру міста!

Тому врахуйте це для планування своїх подорожей!

Общество Забег Ограничение движения
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