Директор сумского завода, на который нагрянули с обыском с Донетчины, считает, что это происки конкурентов Директор завода ООО «НПО «Сумской завод резинотехнических изделий» Александр Куроченко в интервью по телефону сказал, что его не выпускают с предприятия, мотивируя следственными действиями.

Изъятие документов идет, по его словам, с 10 утра. Уголовное производство директор связывает с заказом конкурентов. «Резиновые прокладки для железной дороги - у нас ниже по стоимости, чем у конкурентов», - отметил он в иноверью Суспільному.

Один из крупнейших заказчиков у Сумского завода резинотехнических изделий - Донецкая железная дорога. С ней у предприятия 12 сделок на более 14,5 млн грн.

Напомним: сегодня с утра на предприятие нагрянули правоохранители из Мариуполя.