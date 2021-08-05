Директор сумского завода, на который нагрянули с обыском с Донетчины, считает, что это происки конкурентов

Изъятие документов идет, по его словам, с 10 утра. Уголовное производство директор связывает с заказом конкурентов. «Резиновые прокладки для железной дороги - у нас ниже по стоимости, чем у конкурентов», - отметил он в иноверью Суспільному.
Один из крупнейших заказчиков у Сумского завода резинотехнических изделий - Донецкая железная дорога. С ней у предприятия 12 сделок на более 14,5 млн грн.
Напомним: сегодня с утра на предприятие нагрянули правоохранители из Мариуполя.
Об этом сегодня, 12 августа, сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского областного совета Олег Медуница....