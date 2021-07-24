Сумской теннисист выиграл турнир в Ивано-Франковске

В турнире 1-й категории ФТУ среди спортсменов до 14 лет приняли участие воспитанники Сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко, София Гриценко и Екатерина Соловей. Матвей в личном разряде дошел до полуфинала, а в парном вместе с Яремой Данилишиным (Коломыя) завоевал первое место.
Девушки в парном разряде остановились на стадии четвертьфинала.
4-5 сентября на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» СГС при поддержке отдела молодежи и спорта Сумского городского совета состоится...
7-8 августа в сумах провели турнир «Летний Кубок ТА» U-12 3-й категория ФТУ....
26-29 июля во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории «Кубок RIEL»....
24-25 июля в Сумах прошел Открытый чемпионат Сумской области по теннису....
19-23 июля в Ивано-Франковске проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Stanislaw summer»....