Сумской теннисист выиграл турнир в Ивано-Франковске 9-13 августа в Ивано-Франковске проходил турнир «Карпатский лето».

В турнире 1-й категории ФТУ среди спортсменов до 14 лет приняли участие воспитанники Сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко, София Гриценко и Екатерина Соловей. Матвей в личном разряде дошел до полуфинала, а в парном вместе с Яремой Данилишиным (Коломыя) завоевал первое место.

Девушки в парном разряде остановились на стадии четвертьфинала.