Маски-шоу: на сумской завод с обыском приехали полицейские из Мариуполя Об этом сегодня, 12 августа, сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского областного совета Олег Медуница.

«На Сумском заводе РТИ (сейчас ООО «НПО СЗГВ») маски шоу. Приехала следственно-оперативная группа полиции из Мариуполя!!!! С постановлением следственного судьи Октябрьского райсуда. С собой правоохранители хотят вывезти оригиналы чуть ли не всей технической документации предприятия, компьютерную технику. Речь идет об остановке предприятия, где работает 200 человек, которое исправно наполняют бюджет города и области.

Придется применить комплекс учебно-воспитательных мероприятий для работников НП, которые решили поторговать «разрешениями на работу» предприятиям Сумщины. На фото бессмысленное постановление, которое блокирует работу предприятия.

#Инвестняня», - написал на своей странице депутат.