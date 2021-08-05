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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-нардеп от Сум рассказал подробности обысков на заводе РТИ

Бывший народный депутат, а ныне депутат областного совета, глава бюджетной комиссии Олег Медуница рассказал в Фейсбуке некоторые подробности обысков на заводе РТИ.

«Вдогонку истории о вчерашних обысках на Сумском заводе резинотехнических изделий.

Оказывается, проблема исследования содержания каучука в его продукции близка не только следователям Главного управления полиции в Донецкой области. Для проведения следственных действий на предприятие прибыли доблестные офицеры главной украинской спецслужбы из управлений в Луганской и Донецкой, Сумской области. Целый рабочий день работники СБУ посвятили сопровождению сотрудников полиции, которые будут решать эту сверхсложную задачу по выемке документов и компьютерной техники сумских резиноизготовителей. Их присутствие точно вписано в полицейский протокол. Этот важный документ, который в случае раскрытия этого резонансного преступления, станет веским основанием для получения нашими представителями силовых структур очередных званий, должностей и государственных наград. Сумская общественность будет внимательно наблюдать за их успехами. На всякий случай, с передовой борьбы с каучуковыми ворами, опубликую список бескомпромиссных борцов. Не дадим штабным и тыловым крысам забыть их поступки. Следим внимательно!», - написал он.

Напомним, директор завода РТИ считает, что обыски связаны с поставками на железную дорогу в Донецкой области и ценами ниже, чем у конкурентов.

Право РТИ
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