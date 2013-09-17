Вместо ресторана «Кристалл» в Сумах будет супермаркет «АТБ» Многие сумчан уже увидели, как в ресторане «Кристалл» с недавнего времени очень живо ведутся ремонтные работы по переоборудованию внутренних стен.

Об этом свидетельствуют многочисленные свалки мусора и ежедневный грохот перфораторов. Как сообщили рабочие, бывший владелец продал это заведение сети супермаркетов «АТБ», поэтому здесь ведутся работы, направленные на приспособление этого помещения для торговли, пишет Правда Сумщины.