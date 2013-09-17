Вместо ресторана «Кристалл» в Сумах будет супермаркет «АТБ»

Об этом свидетельствуют многочисленные свалки мусора и ежедневный грохот перфораторов.
Как сообщили рабочие, бывший владелец продал это заведение сети супермаркетов «АТБ», поэтому здесь ведутся работы, направленные на приспособление этого помещения для торговли, пишет Правда Сумщины.
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