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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:17173

Вместо ресторана «Кристалл» в Сумах будет супермаркет «АТБ»

Многие сумчан уже увидели, как в ресторане «Кристалл» с недавнего времени очень живо ведутся ремонтные работы по переоборудованию внутренних стен.

Об этом свидетельствуют многочисленные свалки мусора и ежедневный грохот перфораторов.

Как сообщили рабочие, бывший владелец продал это заведение сети супермаркетов «АТБ», поэтому здесь ведутся работы, направленные на приспособление этого помещения для торговли, пишет Правда Сумщины.

Экономика АТБ Кристалл
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