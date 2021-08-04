Мэр Сум обратился к горожанам по эпидситуации и вакцинации от COVID-19 На сегодняшний день эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается.

Сейчас мы ожидаем распространения опасного штамма «Дельта», который зарегистрирован более чем в 135 странах мира.

Городскими властями были приняты многие меры, чтобы подготовиться к очередной волне подъема заболеваемости: проведен ремонт в больницах, приобретено новое диагностическое и лечебное оборудование.

Но у всего этого может оказаться недостаточным в случае отсутствия осознанного отношения населения к собственному здоровью.

Сегодня во всем мире единственным надежным и действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация.

Вакцины, которыми проводятся прививки в нашей стране, одобрены Всемирной организацией здравоохранения, являются безопасными и эффективными в формировании иммунитета.

Город активно включилось в кампанию вакцинации.

Прививки проводятся городскими, областными, ведомственными и частными заведениями.

Во всех амбулаториях семейной медицины каждый рабочий день работают пункты вакцинации. Для удобства населения в выходные дни работают площадки для проведения прививок в молодежном центре «Романтика», в торгово-развлекательных центрах («Киев», «Атриум»), прорабатываются и другие локации, в частности ТРЦ «Мануфактура» и ТРЦ «MOST».

В городе продолжается также вакцинация против коронавирусной инфекции медицинского персонала, вакцинировано 1648 работников городских медицинских учреждений - 50,65% (из них 1384 двумя дозами).

Активно прививаются работники образовательных учреждений: в течение последних двух недель количество вакцинированных увеличилось почти вдвое и составляет сейчас 2473 человека (44%).

На предприятия, в учреждения и организации с большой численностью работающих выезжают мобильные бригады.

Сейчас в городе проведено 90 203 прививки, привито 56095 человек, что составляет 26,2% взрослого населения.

Поэтому мэр призывает всех: не будьте равнодушными к собственному здоровью!

Вакцинируйтесь, чтобы уберечь себя и своих близких от этой болезни и ее страшных последствий!

Воспользуйтесь любой возможностью, обращайтесь в лечебное учреждение или центры массовой вакцинации.

При этом неизвестно, вакцинировался ли сам мэр, хотя обещал, что сделает привику еще пару месяцев назад.