Мэр Сум обратился к горожанам по эпидситуации и вакцинации от COVID-19

Сейчас мы ожидаем распространения опасного штамма «Дельта», который зарегистрирован более чем в 135 странах мира.
Городскими властями были приняты многие меры, чтобы подготовиться к очередной волне подъема заболеваемости: проведен ремонт в больницах, приобретено новое диагностическое и лечебное оборудование.
Но у всего этого может оказаться недостаточным в случае отсутствия осознанного отношения населения к собственному здоровью.
Сегодня во всем мире единственным надежным и действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация.
Вакцины, которыми проводятся прививки в нашей стране, одобрены Всемирной организацией здравоохранения, являются безопасными и эффективными в формировании иммунитета.
Город активно включилось в кампанию вакцинации.
Прививки проводятся городскими, областными, ведомственными и частными заведениями.
Во всех амбулаториях семейной медицины каждый рабочий день работают пункты вакцинации. Для удобства населения в выходные дни работают площадки для проведения прививок в молодежном центре «Романтика», в торгово-развлекательных центрах («Киев», «Атриум»), прорабатываются и другие локации, в частности ТРЦ «Мануфактура» и ТРЦ «MOST».
В городе продолжается также вакцинация против коронавирусной инфекции медицинского персонала, вакцинировано 1648 работников городских медицинских учреждений - 50,65% (из них 1384 двумя дозами).
Активно прививаются работники образовательных учреждений: в течение последних двух недель количество вакцинированных увеличилось почти вдвое и составляет сейчас 2473 человека (44%).
На предприятия, в учреждения и организации с большой численностью работающих выезжают мобильные бригады.
Сейчас в городе проведено 90 203 прививки, привито 56095 человек, что составляет 26,2% взрослого населения.
Поэтому мэр призывает всех: не будьте равнодушными к собственному здоровью!
Вакцинируйтесь, чтобы уберечь себя и своих близких от этой болезни и ее страшных последствий!
Воспользуйтесь любой возможностью, обращайтесь в лечебное учреждение или центры массовой вакцинации.
При этом неизвестно, вакцинировался ли сам мэр, хотя обещал, что сделает привику еще пару месяцев назад.
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