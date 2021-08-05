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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:08431

На Сумщине дали 5 лет за разбойное нападение

Глуховским отделом Шосткинского окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на односельчанина.

По данным следствия, 6 июня 2021 года в с. Обложки Шосткинского района обвиняемый встретился с односельчанином. Некоторое время мужчины общались, распивая спиртные напитки. Обвиняемый сначала просил у односельчанина одолжить ему деньги, а когда тот отказал, достал нож и приставил его к горлу, угрожая физической расправой. Напуганный пострадавший сообщил, что деньги у него дома. Мужчины пошли по указанному адресу, там нападающий забрал у потерпевшего 1500 грн и с места происшествия скрылся. Однако уже через несколько часов его задержали полицейские.

В суде обвиняемый вину свою признал. Пострадавший сообщил, что претензий к нему не имеет и просил строго не наказывать. По приговору суда, с учетом позиции потерпевшего, обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 187 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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