В Сумах провели чемпионат города по водному туризму

В соревнованиях, проходивших на Псле, приняли участие 40 спортсменов.
По итогам пяти видов программы (мужские экипажи, К2-ч, смешанные экипажи, К2-зм, каяк, К1-ч, катамаран, К-4, спасательные работы) победителями и призерами в командном зачете стали команды: КДЮСШ «Украина», АО «Сумской завод «Насосэнергомаш», ПАО «Сумыхимпром».
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