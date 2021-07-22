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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах разыграли Летний кубок по теннису

7-8 августа в сумах провели турнир «Летний Кубок ТА» U-12 3-й категория ФТУ.

На кортах Теннисной академии завершились соревнования, в которых принимали участие спортсмены в возрасте до 12 лет из Харькова, Киева и Сум.

Девушки. Личный разряд: 1 место - Елизавета Довгопол (Сумы), 2 место - Анастасия Лобас (Харьков), 3 место - Вера Шевцова (Харьков).

Парный разряд: 1 место - Варвара Касьянова / Анастасия Лобас (Сумы / Харьков), 2 место - Елизавета Довгопол / София Зюкина (Сумы / Харьков), 3 место - Скоромная Полина / Березинец Карина (Сумы).

Юноши. Личный разряд: 1 место - Платон Шаповалов (Харьков), 2 место - Кирилл Петренко (Сумы), 3 место - Михаил Вардаев (Сумы).

Спорт Теннис
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