В Сумах разыграли Летний кубок по теннису 7-8 августа в сумах провели турнир «Летний Кубок ТА» U-12 3-й категория ФТУ.

На кортах Теннисной академии завершились соревнования, в которых принимали участие спортсмены в возрасте до 12 лет из Харькова, Киева и Сум.

Девушки. Личный разряд: 1 место - Елизавета Довгопол (Сумы), 2 место - Анастасия Лобас (Харьков), 3 место - Вера Шевцова (Харьков).

Парный разряд: 1 место - Варвара Касьянова / Анастасия Лобас (Сумы / Харьков), 2 место - Елизавета Довгопол / София Зюкина (Сумы / Харьков), 3 место - Скоромная Полина / Березинец Карина (Сумы).

Юноши. Личный разряд: 1 место - Платон Шаповалов (Харьков), 2 место - Кирилл Петренко (Сумы), 3 место - Михаил Вардаев (Сумы).